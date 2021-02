Fiorentina-Inter, Conte scatenato in tribuna: “Dite ad Hakimi di stare più basso”

Una vittoria netta, meritata e mai in discussione: l’Inter di Antonio Conte espugna l’Artemio Franchi di Firenze con un secco 2-0 grazie alle reti di Nicolò Barella ed Ivan Perisic. Per i nerazzurri un’ottima risposta alla sconfitta in Coppa Italia di martedì in attesa del ritorno contro la Juventus.

Una vittoria fondamentale che la squadra ha voluto a tutti i costi. L’atteggiamento di Conte – in tribuna per la seconda ed ultima giornata di squalifica – è stata un’importante testimonianza in merito. Il tecnico interista infatti si è scatenato nel finale, chiedendo via radio ai suoi collaboratori di dire ad Achraf Hakimi di “restare più basso”. Accortezze tattiche e cura dei dettagli anche non in panchina.

