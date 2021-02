Fiorentina-Inter, Marotta vicino alla squadra: in panchina a controllare le condizioni di Vidal

Beppe Marotta è davvero il collante di questa Inter. Lo dimostra la sua costante vicinanza alla squadra di Antonio Conte e il suo seguito in ogni match. Le voci che circondano l’Inter sono tante, dalla possibile cessioni agli stipendi rimandati in accordo con calciatori e staff tecnico, ma l’amministratore delegato nerazzurro è sempre lì a tenere la tranquillità e i nervi saldi nonostante le voci esterne.

Anche oggi, nella gara vinta contro la Fiorentina per 2-0, era presente allo stadio e, come sempre, ha parlato nel pre-partita rispondendo a tutte le domande che gli sono state poste. Ma ha fatto ancora di più, dalla tribuna è andato in panchina poco dopo l’uscita dal campo di Arturo Vidal. Il cileno ha lasciato il campo alla fine del primo tempo a causa di una contusione e Marotta si è voluto sincerare delle sue condizioni anche in vista del match contro la Juventus.

