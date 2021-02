Fiorentina-Inter, Perisic (Sky): “Abbiamo giocato una bella partita. Ora testa alla Juve”

L’Inter conquista tre punti importanti contro la Fiorentina. I nerazzurri riscattano la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus con una bella prestazione contro i viola. I gol di Barella e Perisic hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di portare a casa la vittoria. Nel post partita il croato ha parlato ai microfoni di Sky analizzando la partita. In seguito le parole.

TESTA ALLA JUVE – “Oggi abbiamo fatto una buona gara, creando tante occasioni da gol. Per ora siamo primi ed è quello che conta. Ora c’è il ritorno con la Juventus in Coppa Italia e andiamo lì per vincere. Ogni settimana continuiamo a lavorare e fare il nostro, siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare cosi . Ci sono ancora tante partite e dobbiamo entrare bene in campo. Cercheremo di vincerle tutte e non possiamo più sbagliare“.

