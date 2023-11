La classifica che certifica il vivaio dell’Inter come il MIGLIORE in Italia

Da anni c’è una parte di tifoseria che sostiene l’inadeguatezza del vivaio nerazzurro. Dopo Mario Balotelli e Davide Santon alla fine della prima decade del Duemila, infatti, ci è voluto Federico Dimarco (dopo una trafila di prestiti) per vedere un canterano nerazzurro indossare con costanza, e da protagonista, la maglia della Prima Squadra.

Tuttavia, se allarghiamo l’orizzonte non solo ai giocatori che dall’Inter Primavera passano all’Inter dei grandi, e guardiamo invece ai canterani nerazzurri che attualmente giocano in Serie A, c’è una classifica – riportata da La Gazzetta dello Sport – che certifica il vivaio dell’Inter come il migliore in Italia.

Ci sono ben 22 giocatori cresciuti a Interello che oggi giocano nel campionato italiano: nessun’altra squadra ha fatto meglio. La Juventus è al secondo posto con 21, la Roma terza a 20, mentre il Milan è a quota 13. Eccoli nel dettaglio, con età di nascita e squadra d’appartenenza:

Cristiano Biraghi (1992, Fiorentina)

Federico Bonazzoli (1997, Salernitana)

Luca Caldirola (1991, Monza)

Mattia Destro (1991, Empoli)

Michele Di Gregorio (1997, Monza)

Dimarco (1997, Inter)

Giulio Donati (1990, Monza),

Alfred Duncan (1993, Fiorentina),

Franco Carboni (2003, Monza),

Valentin Carboni (2005, Monza),

Giovanni Fabbian (2003, Bologna),

Luca Garritano (1994, Frosinone),

Christian Kouamé (1997, Fiorentina),

Samuele Mulattieri (2000, Sassuolo),

Gaetano Oristanio (2002, Cagliari),

Andrea Pinamonti (1999, Sassuolo),

Lorenzo Pirola (2002, Salernitana),

George Puscas (1996, Genoa),

Stefano Turati (2001, Frosinone),

Gabriele Zappa (1999, Cagliari),

Alessio Zerbin (1999, Napoli).

L’opinione di Passione Inter

Come è evidente, fra questi 22 giocatori figurano alcuni che promettevano molto (o che forse erano stati sovraccaricati di aspettative) e militano ora in squadre di medio-bassa classifica, ma anche altri molto giovani. Di certo, un vivaio che sforna un numero così alto di calciatori di alto livello – perché Serie A significa alto livello – funziona, eccome.

Poi bisogna interpretare i contesti: spesso l’Inter ha avuto bisogno di monetizzare dai giovani, o in altri casi ha preferito affidarsi a calciatori più esperti. La Juventus, principalmente dopo l’istituzione della squadra B, ha cambiato filosofia e sta lanciando con costanza i suoi giovani (di ottimo livello) fra i grandi. E forse è proprio da una seconda squadra che passano le possibilità di continuare a vedere molti prodotti del vivaio giocare non solo in Serie A, ma proprio con la maglia dell’Inter.