Retroscena Thuram-Lautaro: ecco come si preparano insieme per la Juve

Una nuova coppia gol è nata all’Inter nel giro di pochi mesi. Dopo l’implosione della Lu-La in estate, Lautaro Martinez ha subito trovato un nuovo partner d’attacco con il quale creare una nuova intesta e migliorare anche i numeri visti in passato. Merito di Marcus Thuram, arrivato in nerazzurro in punta di piedi e subito diventato il compagno ideale dell’argentino.

E ora l’obiettivo comune è la Juventus. Entrambi sono focalizzati sulla gara dell’Allianz Stadium e anche in questi giorni di ritiro con le nazionali si stanno mantenendo in costante contatto, nonostante la lontananza.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, i due sono andati oltre i semplici messaggi e qualche giorno ci sarebbe stata anche una videochiamata, che avrebbe sorpreso i compagni di Lautaro, dal momento che Thuram è stato un rivale nell’ultima finale Mondiale. I due, però, avevano bisogno di sentirsi, perché il big match del 26 è vicino e la Thu-La vuole essere protagonista.

L’opinione di Passione Inter

Il feeling scoppiato in modo immediato tra Thuram e Lautaro Martinez è stata la risposta migliore alle difficoltà estive dell’Inter nel trovare i rinforzi giusti per l’attacco, dopo l’addio a Lukaku. Il francese ha subito scacciato lo scetticismo attorno a lui, dimostrando di essere il partner ideale del capitano nerazzurro.