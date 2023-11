Darmian, contratto in scadenza. Romano: “L’Inter ha già deciso”

Le ultime prestazioni e il ritrovato posto da titolare, vista l’assenza di Pavard, potrebbero aver giovato, ma su Matteo Darmian all’Inter non ci sono mai stati troppi dubbi. Dal suo arrivo è sempre stato un giocatore utile e spesso anche decisivo, oltre al merito di aver fatto dimenticare Skriniar nella scorsa stagione. E i nerazzurri non sembrano avere troppi dubbi sul suo contratto in scadenza.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, la società interista avrebbe già deciso di rinnovare l’attuale contratto del difensore, in scadenza a giugno 2024. In particolare, nel suo attuale accordo ci sarebbe un’opzione per il prolungamento automatico per un ulteriore anno.

Una strada che l’Inter è certa di voler percorrere: la volontà è di avere Darmian anche nella rosa della stagione 2024/2025. Un desiderio che, stando sempre alle parole di Romano, condiviso anche dallo stesso giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Avere in rosa un giocatore come Darmian è sempre una risorsa importante: la sua disponibilità e la sua duttilità tattica, unite a un’esperienza molto ampia nel calcio che conta, lo rendono un elemento di sicura affidabilità. E forse anche qualcosa in più: nella scorsa stagione, infatti, ha dimostrato di avere raggiunto un tale livello di maturazione da permettergli di essere un titolare fisso in un’Inter di altissimo livello.