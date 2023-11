Mkhitaryan è insostituibile: ora l’Inter deve pensare al rinnovo

Tra i pilastri della rosa di Inzaghi c’è sicuramente Henrikh Mkhitaryan, al quale il tecnico difficilmente riesce a rinunciare. Sempre titolare in Champions League, l’armeno è partito una sola volta in panchina in Serie A. Un trend che difficilmente cambierà ora che i nerazzurri si apprestano ad affrontare un calendario pieno di impegni decisivi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è attesa da 3 trasferte pesanti in campionato (Juventus, Napoli e Lazio) e due turni europei decisivi per la conquista del primo posto nel girone. I nerazzurri hanno la consapevolezza per superare questo snodo decisivo, guidati anche dal centrocampista armeno.

Fare bene in queste settimane rinnoverebbe le ambizioni dell’Inter e potrebbe testimoniare ulteriormente l’importanza di Mkhitaryan, mettendo la strada in discesa verso il suo rinnovo. Sempre secondo il quotidiano romano, la volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti. Dei contatti con l’agente ci sono già stati e ora bisogna approfondire i discorsi per trovare la quadratura. I presupposti ci sono, anche per un rinnovo non solo su base annuale.

L’opinione di Passione Inter

Sulla decisione di rinnovare il contratto a Mkhitaryan c’è sempre l’incognita dell’età. A 35 anni da compiere a gennaio, infatti, l’armeno è ancora in ottima forma, ma non è detto che questo stato mentale e fisico possa durare ancora per molto tempo. Al momento attuale, va detto, il centrocampista è ancora uno dei giocatori più importanti dell’Inter e della Serie A, e Inzaghi lo sa bene.