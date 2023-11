Ecco la tabella dei rientri dei nazionali: ecco la decisione di Inzaghi

La partita di domenica 26 novembre contro la Juventus è uno degli snodi più importanti della stagione dell’Inter e Inzaghi la vuole preparare al meglio in ogni singolo dettaglio. Anche dal punto di vista del riposo, specie con i tanti giocatori al rientro dalle nazionali.

Ecco perché, come riportato da Tuttosport, nello stilare la tabella dei rientri, il tecnico ha fatto in modo di concedere almeno 24 ore di riposo a tutti. Ecco, allora, che i giocatori italiani (Acerbi, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi) e Asllani torneranno ad Appiano Gentile mercoledì, mentre i nerazzurri impegnati martedì (Sommer, De Vrij, Dumfries, Thuram e Arnautovic) torneranno ad allenarsi giovedì.

Particolare attenzione anche ai sudamericani: Carlos Augusto e Lautaro Martinez giocheranno nella notte italiana tra martedì e mercoledì e saranno a Milano giovedì pomeriggio. Diverso il discorso per Sanchez: il cileno è impegnato nella stessa nottata, ma in Ecuador. Un problema perché, non essendoci voli diretti per l’Europa, dovrà prima tornare in Cile per poi fare ritorno in Europa. Per questo motivo, sarà l’ultimo a riaggregarsi al gruppo.