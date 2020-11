Coco: “Conte guadagna troppo? Nel calcio non vuol dire nulla. Lautaro mi sta deludendo, Eriksen scelta sbagliata”

Intervistato quest’oggi sulle pagine de Il Giornale, l’ex difensore di Inter e Milan, Francesco Coco, ha analizzato l’inizio di stagione vissuto sino a questo momento dalla formazione nerazzurra. Un periodo sicuramente molto complicato, condizionato dai numerosi impegni ravvicinati e dalle tante indisponibilità delle ultime settimane tra infortuni vari e casi di coronavirus. L’ex terzino, però, non si affretta a dare giudizi sull’operato di Antonio Conte, sottolineando il fatto che lo stipendio percepito attualmente dal tecnico leccese non debba indicare necessariamente il numero di trofei da vincere. Questo un estratto della sua intervista:

Passiamo all’Inter: trova esagerate le critiche ai nerazzurri?

“Secondo me le critiche fanno parte del gioco e vanno accettate. In questo momento sono legittime soprattutto per la Champions League, meno per il campionato dove c’è tutto il tempo per recuperare. In Champions League, però, l’Inter sta facendo quello che ha fatto negli anni precedenti e vuol dire che c’è qualche problema. Quando devi affrontare una finestra europea e rischi ancora di non passare il turno allora lì allora sono legittime le critiche. Ripeto, sulla Champions League trovo siano giuste, in campionato invece un po’ meno. Se l’Inter non passa il girone è un fallimento, perché l’Inter è una grande squadra, costruita per vincere e ha il dovere di passare il girone con questa rosa e questo allenatore. Questo discorso, sia chiaro vale per tutte le grandi squadre”.

Molti tifosi dell’Inter stanno criticando Conte per via del rendimento della squadra e per lo stipendio da 12 milioni di euro a stagione. Quante colpe ha il tecnico?

“Le critiche a Conte per i 12 milioni di euro sono cose vecchie come il mondo e dunque nemmeno le prendo in considerazione, non vuol dire niente. Troppo semplicistico dire che guadagna tanto e che deve vincere per forza. Per quanto Conte e chi si lamenta del modulo 3-5-2 posso solo dire che chi ha preso sapeva come giocava. Marotta lo portò anche alla Juventus e dunque la società sapeva che tipo di allenatore si portava in casa ed è un grande tecnico. L’unica critica che gli posso muovere è sulle sue esternazioni molto forti dei mesi scorsi però ormai rappresentano il passato. L’anno scorso l’Inter ha disputato una buona stagione e Conte ha migliorato lo status dell’Inter sia in campionato che in Europa. Diventerà criticabile se quest’anno farà una stagione peggiore di quella passata perché la rosa è stata migliorata e perché ha ambizioni differenti. I tifosi poi criticano sempre, ripeto sono cose che fanno parte del gioco”.

Vede un’Inter senza Conte nella prossima stagione?

“Se Conte continuerà con l’Inter non lo so bisogna chiederlo a lui (ride; ndr). Nel calcio ne ho viste tante come Mourinho che vince e poi cambia squadra. Queste sono cose difficili da prevedere, lo sanno solo Conte e la società cosa accadrà in futuro e dipenderà molto dai risultati”.