Grande colpo del 2025? Barzaghi “Sané all’Inter, così è possibile”

Il mercato dell’Inter è sempre molto attento a possibili occasioni di mercato da cogliere in anticipo per battere la concorrenza. Tra i vari nomi accostati ai nerazzurri, potrebbe essercene uno nuovo avanzato dal giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale YouTube.

Si tratta di Leroy Sané, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel giugno del 2025 e che, secondo il giornalista, potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato a costo zero per l’Inter, a una determinata condizione.

Queste le sue parole:

“Se ci fosse la possibilità, più di Jonathan David, io andrei assolutamente su Sané, in scadenza nel 2025. La richiesta dell’ingaggio sarà altissima, ma se venisse reintrodotto il Decreto Crescita per me Sané è uno di quei giocatori che ti cambia il volto della squadra e soprattutto ti dà velocità, salto dell’uomo, una mancanza che andresti a colmare. Sarebbe un acquisto totale anche se mi rendo conto difficilissimo, se non impossibile”: