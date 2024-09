Quanti soldi ha già SPESO Oaktree per l’Inter

Nella giornata di oggi è arrivata l’approvazione del bilancio dell’Inter da parte del Consiglio d’amministrazione per quanto riguarda l‘anno fiscale 2023/2024. Oltre alla conferma delle perdite in calo del club, è emersa anche una nuova spesa di Oaktree, nuovo proprietario del club dallo scorso maggio.

In particolare, il fondo americano ha versato una cifra totale di 47 milioni di euro per un’operazione di ricapitalizzazione, dei quali 3 sono serviti per la “conversione dell’ultima quota residua di finanziamenti soci”.

Non si tratta dell’unica spesa di Oaktree per l’Inter. Ad oggi il fondo californiano ha già investito quasi 300 milioni di euro. Oltre alla ricapitalizzazione, infatti, vanno conteggiati i 275 milioni di euro di prestito a Zhang, mai restituiti e sui quali non sono stati riscossi nemmeno gli interessi maturati.

Infine, dovrebbero esserci anche circa 30 milioni di credito residuo vantato dalla famiglia Zhang, che Oaktree potrebbe aver pagato. Tuttavia, per avere la certezza bisognerà aspettare la pubblicazione effettiva del bilancio.