Nuovo stadio per Inter e Milan: addio Meazza, sì a San Siro

Inter e Milan hanno definitivamente scartato l’ipotesi ristrutturazione del Meazza. Il progetto presentato da WeBuild non ha convinto i due club, essenzialmente per una questione legata ai costi. Come già accaduto nel 2019, invece, entrambi i club sono sicuri di poter costruire un nuovo impianto sempre a San Siro accanto a quello già esistente.

Come confermato anche dal Comune di Milano, il Meazza è uno stadio senza futuro. Proprio per questo motivo l’Uefa nella giornata di ieri ha deciso di riassegnare ad altre città la finale di Champions League 2027, inizialmente fissata a Milano. Da parte del comune, infatti, non sono state fornite all’organo presieduto da Ceferin le adeguate garanzie sulla funzionalità dello stadio nei prossimi anni.

Prima di andare avanti, però, Inter e Milan attendono con ansia la valutazione dell’area individuata a San Siro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo sarà un passaggio chiave perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club non sembrano essere disposti a sborsare una cifra troppo alta. L’intero progetto, invece, dovrebbe costare circa 1,2 miliardi di euro, di cui circa 600/700 milioni solo per lo stadio.

Nel frattempo, sia Inter che Milan non escludono nuovi sviluppi sui rispettivi progetti portati avanti nei mesi scorsi su Rozzano e San Donato. Solo in un secondo momento, invece, si discuterà della rifunzionalizzazione del Meazza qualora i due club riuscissero ad ottenere il via libera per costruire un nuovo stadio a San Siro.