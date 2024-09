Buchanan brucia le tappe: fissata la data del ritorno in campo

Finalmente buone notizie per l’Inter che arrivano dall’infermeria. Il club nerazzurro, che nel derby contro il Milan ha perso Nicolò Barella per una distrazione al retto femorale della coscia destra, sta per riaccogliere uno dei calciatori in assoluto più attesi dalla tifoseria.

Insieme al centrocampista, il cui rientro in campo è fissato per metà ottobre durante la sosta dedicata alle Nazionali, potrebbe tornare in gruppo anche Tajon Buchanan. L’esterno canadese migliora di giorno in giorno e potrebbe anticipare di molto il suo pieno recupero dal brutto infortunio alla tibia rimediato ad inizio luglio nel bel mezzo della Coppa America.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, filtra grande ottimismo in merito alle condizioni fisiche del laterale canadese. Dopo averlo visto all’opera solamente per qualche spezzone lo scorso anno, Simone Inzaghi ci punta parecchio e non vede l’ora di riabbracciare Buchanan ad Appiano Gentile.