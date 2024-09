Inter, record di fatturato e pareggio di bilancio: non accade da 30 anni

Con l’approvazione dei risultati dello scorso esercizio finanziario, l’Inter ha ufficializzato il fatturato più alto di sempre con 473 milioni di euro. Un risultato storico che premia l’ottimo lavoro svolto dai dirigenti nerazzurri nelle ultime stagioni, nelle quali il livello di competitività dell’organico è sempre rimasto altissimo.

Da sottolineare soprattutto come il debito sia sceso ben al di sotto di quelle che erano le previsioni iniziali, le quali si aggiravano intorno ai 40-50 milioni di euro. Il rosso ammonta infatti a -36 milioni di euro e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, difatti è come se tecnicamente l’Inter avesse già raggiunto il pareggio di bilancio. Questo perché i 36 milioni corrispondono alla cifra che il club versa di interessi ogni anno per il bond in scadenza nel febbraio 2027.

A tutto ciò, va registrato anche l’utile da +9 milioni di euro del valore di produzione, vale a dire la differenza tra costi di produzione e ricavi. Con questo bilancio, l’Inter si assicura una stabilità finanziaria sempre più salda che in futuro potrà avere dei riflessi positivi soprattutto in termini di calciomercato.