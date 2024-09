Perché Inter e Milan non vogliono ristrutturare il Meazza

E’ ormai chiara l’intenzione di Inter e Milan di traslocare al più presto dal Meazza. I due club hanno respinto il progetto di ristrutturazione presentato da WeBuild lo scorso giugno, rispolverando la possibilità di costruire un nuovo impianto di proprietà nell’area dedicata ai parcheggi di San Siro.

Perché Inter e Milan hanno deciso di scartare il progetto di restyling su San Siro? E’ questa la domanda a cui La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dato risposta. Fondamentalmente sono due le ragioni che hanno convinco i club a percorrere strade alternative: la prima riguarda i costi, la seconda la capienza.

Inter e Milan non ritengono infatti conveniente sotto l’aspetto economico l’investimento necessario per ristrutturare il Meazza, sia per l’esborso complessivo ma anche per la prospettiva dei mancati ricavi. Durante gli anni previsti di lavoro, infatti, la capienza verrebbe gradualmente diminuita. Per due club che da anni viaggiano di settimana in settimana verso il tutto esaurito, sarebbe un durissimo colpo in termini di incassi da matchday.