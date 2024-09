Mondiale per Club a rischio: “Inter e Juventus in allerta”

Prosegue nel grande caos l’organizzazione del nuovissimo Mondiale per Club in programma la prossima estate secondo il calendario Fifa. L’incertezza regna sovrana su una competizione che sino a questo momento di certo ha solamente le date, vale a dire dal 15 giugno al 13 luglio.

Come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la realizzazione di questo progetto che sta molto a cuore alla Fifa di Gianni Infantino è seriamente a rischio. Questo perché ad oggi mancano le fondamenta: i diritti televisivi non sono stati assegnati e nessuno si è presentato entro i termini stabiliti; inoltre a preoccupare è stato il silenzio che si è improvvisamente generato una volta diffusa la lista degli stadi in USA che dovrebbero ospitare l’evento.

Senza sedi e senza tv risulta ancor più complicato attirare sponsor importanti e il rischio di una figuraccia storica per la Fifa aumenta di giorno in giorno. A tutto ciò, come riportato dalla rosea, va aggiunto anche il malcontento dei club, “tanto che Inter e Juve, le due concorrenti italiane, più le altre big sono già in stato d’allerta”.

L’Arabia Saudita, che organizzerà il Mondiale 2034, rimane una delle ultime speranze nelle mani della Fifa. Da Zurigo sperano infatti che da qui ai prossimi mesi possano mostrare lo stesso interesse anche nei confronti del Mondiale per Club.