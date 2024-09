Rivoluzione TOTALE contro l’Udinese: TRE big in panchina

Simone Inzaghi studia un maxi ribaltone in vista della trasferta di Udine. Il tecnico dell’Inter ha intenzione di invertire la marcia e trovare subito una vittoria dopo lo scivolone inaspettato nel derby. Orfano dell’infortunato Barella, l’allenatore starebbe pensando di cogliere l’occasione per cambiare più titolari rispetto all’ultima uscita.

Alla vigilia di una settimana che si preannuncia tosta, nella quale l‘Inter dovrà poi affrontare anche Stella Rossa e Torino, contro l’Udinese potremo assistere a diversi cambiamenti. A partire dalla difesa, dove Bisseck è pronto a prendere il posto dello scarico Pavard. Il francese non è sembrato brillantissimo contro il Milan, mentre il tedesco ha fatto un figurone contro il Manchester City.

Secondo il Corriere dello Sport, oltre all’inserimento di Frattesi per l’infortunato Barella, a centrocampo anche Zielinski potrebbe partire dal primo minuto a discapito di Mkhitaryan. L’armeno ha bisogno di rifiatare e il centrocampista polacco è a caccia della prima presenza da titolare in campionato. Attenzione, infine, anche ai colpi di scena in attacco.

Se è noto il ritardo di condizione di Lautaro Martinez, va anche riconosciuto che Thuram non ha giocato un buon derby. Occhio dunque alla carta Taremi che Inzaghi vorrebbe giocarsi dall’inizio contro l’Udinese al posto di uno dei due intoccabili in avanti. Definire il centravanti iraniano una riserva sarebbe infatti sbagliato, considerata la grande esperienza alle spalle e la super prova espressa in Champions League.