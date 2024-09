Big d’Europa sul talento dell’Inter: “Ha gli occhi addosso”

Uno dei talenti più preziosi dell’Inter è passato sotto il mirino dei più grandi club d’Europa. In occasione della trasferta contro l’Udinese, infatti, non è escluso che al Bluenergy Stadium possano essere presenti in gran segreto degli osservatori per seguire da vicino i progressi del difensore.

Stiamo parlando di Yann Bisseck, uno dei migliori prospetti nelle mani di Simone Inzaghi candidato ad una maglia da titolare al posto di Pavard per Udinese-Inter. Il centrale tedesco ha fatto un figurone lo scorso mercoledì contro il Manchester City e potrebbe essere riproposto dal primo minuto in un periodo di appannamento per il compagno francese.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha ormai piena fiducia nelle qualità del centrale tedesco: sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e fisiche, ma anche per la personalità mostrata quando è stato mandato in campo. Anche per questo motivo, come ripreso dal giornale romano, Bisseck in questo momento “ha gli occhi addosso di diverse big europee”.