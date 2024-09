Guardiola fissato con Barella: pronti 80 milioni, c’è la data decisiva

Nicolò Barella rimane nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Non è un mistero che il tecnico spagnolo apprezzi non poco le qualità del centrocampista dell’Inter, da ormai diversi anni tra i top in Europa nel suo ruolo.

Anche nello scontro diretto dello scorso mercoledì, l’allenatore ha potuto osservare da vicino gli incredibili progressi fatti dal calciatore italiano soprattutto in fase di gestione del pallone. Come riportato dai media inglesi, il nome dello stesso Barella è stato inserito nella lista dei possibili sostituti di Rodri per il calciomercato di gennaio.

Il centrocampista spagnolo ha infatti riportato la rottura del crociato e dovrà perdersi per infortunio quanto rimane di questa stagione. Il primo candidato in casa City è un altro spagnolo, Martin Zubimendi della Real Sociedad. In prima fila, però, spicca anche il profilo del calciatore dell’Inter, preferito ad altri candidati come Ederson dell’Atalanta o Adam Wharton del Crystal Palace.

Come ribadito da Calciomercato.com, l’Inter ritiene Barella tra i calciatori più importanti del proprio organico e dunque incedibile. Per convincere i nerazzurri ad ascoltare un’offerta sarà dunque necessaria un’offerta da circa 80 milioni di euro. In ogni caso, bisognerà attendere il mese di gennaio per capire le reali intenzioni sul mercato di Pep Guardiola.