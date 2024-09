Chi è Sacchi, l’arbitro di Udinese-Inter: precedenti fortunati

Per cercare di lasciarsi subito alle spalle la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter è chiamata alla complicata trasferta di Udine nel prossimo turno di campionato. La formazione nerazzurra ha l’obbligo di ritrovare i tre punti sul campo dell’Udinese nel match in programma sabato 28 settembre alle 15.00.

Quest’oggi sono state diffuse dall’AIA le designazioni ufficiali della sesta giornata di Serie A. Per Udinese-Inter è stata assegnata la direzione di Juan Luca Sacchi, arbitro 39enne alla settimana direzione complessiva con i nerazzurri.

I sei precedenti, di cui quattro in campionato e due in Coppa Italia, hanno portato decisamente bene visto che l’Inter non ha mai perso con Sacchi in campo. In Serie A sono arrivate due vittorie e due pareggi, mentre in Coppa Italia i nerazzurri hanno superato entrambe le volte il rispettivo turno.

L’arbitro Sacchi verrà assistito nella gara di sabato da Rossi e Capaldo, mentre Massimi sarà il IV ufficiale a bordocampo. Var affidato a La Penna, mentre Marini sarà AVar.