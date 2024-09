Vlahovic: “Lautaro? Gli ruberei una qualità, così sarei completo”

Nonostante la rivalità che li separa sia in campo sia spesso e volentieri nella classifica marcatori del campionato, tra Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez c’è grande rispetto. Lo dimostra l’intervista rilasciata su My Skills di Dazn dal centravanti serbo, in cui il calciatore della Juventus ha speso solo parole di elogio nei confronti del capitano dell’Inter.

A Vlahovic, infatti, è stato prima sottoposto un elenco di attaccanti e gli è stato poi chiesto di elencare una qualità che avrebbe voluto rubare o meno ad ognuno di loro. Giunto al nome di Lautaro, l’attaccante ha citato una caratteristica in particolare dell’argentino sulla quale vorrebbe lavorare per diventare un numero nove completo.

Queste le sue parole: “Cosa gli ruberei? Il posizionamento del corpo. Lautaro l’anno scorso è stato il migliore, ho molto rispetto di lui. In questa cosa è micidiale, non dico che è la cosa migliore che ha, ma è quella che gli ruberei. Poi ha tantissima qualità anche con i piedi, ma il suo posizionamento del corpo mi completerebbe”.