Colpo in difesa, Inter davanti a tutti: “Ha un vantaggio”

Continua a essere attivo su diversi fronti il mercato dell’Inter, con ogni reparto che presenta dei tipi di obiettivi diversi. In difesa, ad esempio, la dirigenza sembra intenzionata a ringiovanire il reparto con un colpo in prospettiva.

Secondo Il Secolo XIX, l’Inter sarebbe in vantaggio sulle concorrenti per Giovanni Leoni della Sampdoria. Il centrale classe 2006 ha ben impressionato in Serie B con diversi club su di lui. A favorire i nerazzurri potrebbero essere le contropartite tecniche, con i nomi di Alessandro Fontanarosa e Francesco Pio Esposito in testa.

Improbabile, invece, nonostante venga inserito nel novero dal quotidiano, una nuova esperienza in Liguria per Sebastiano Esposito, vicino all’Empoli.