Inter 2021-2022: come vedere tutte le partite e quanto costano gli abbonamenti tv

Come vedere le partite di calcio nella stagione 2021-2022 è il vero tormentone dell’estate dei milioni di appassionati italiani. Più del calciomercato, perché mai come quest’anno bisognerà abituarsi ad una vera e propria...

Se già da tempo l'abbonamento Sky non era più sufficiente per godere di tutto quanto il calcio, la grande novità di quest'anno è che non basterà nemmeno aggiungere l'abbonamento DAZN al proprio pacchetto se vorrai gustarti, comodamente dal tuo divano, tutte le partite delle principali competizioni in cui sarà impegnata anche la nostra Inter.

In questo articolo ti daremo quindi le coordinate per non farti trovare impreparato in vista della nuova stagione e ti spiegheremo dunque dove vedere la Serie A, dove vedere le partite dell'Inter, come vedere le partite in streaming e ti daremo i dettagli sui vari broadcaster, con le info relative all'abbonamento Sky Calcio, l'abbonamento DAZN e tutte le altre piattaforme.

Piccolo spoiler prima di partire. Se stai cercando come vedere le partite gratis, devi sapere fin da subito che non troverai metodi legali. Ad eccezione di alcuni match che saranno trasmessi in chiaro su Canale 5 e di cui ti parleremo dopo infatti, tutte le partite dell'Inter in tv e delle altre squadre saranno trasmesse su piattaforme a pagamento. Mettiti comodo allora e partiamo.

Quali abbonamenti mi servono

Andiamo al solo e cerchiamo di capire come vedere le partite di calcio. La premessa importante da fare, come ti accennavo, è che se vorrai vedere tutte le partite dell'Inter in tv o anche quelle delle rivali, non ti basterà l'abbonamento Sky o l'abbonamento Now TV calcio. Se invece non sei un fan delle coppe europee né dei campionati esteri e vuoi solo sapere come vedere tutte le partite di Serie A, allora sappi che potrai cavartela anche con un solo abbonamento a costi contenuti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa propongono i singoli broadcaster che si spartiranno la torta dei diritti tv in Italia per i prossimi 3 anni.

Sky

L'abbonamento Sky ha perso quella che era la sua storica posizione di dominio. Le nuove leggi e l'arrivo di nuovi broadcaster che consentiranno di guardare la Serie A in streaming e le altre competizioni tramite tutti i dispositivi possibili a costi più contenuti, hanno fatto perdere esclusività ed eventi al colosso.

Con l'abbonamento Sky calcio sarà quindi possibile seguire:

3 partite di Serie A per ogni turno, in co-esclusiva;

tutto il campionato di Serie B;

il meglio della Premier League.

Il costo per questo pacchetto è di 5€ al mese. Necessita di decoder Sky e l'aggiunta di, almeno, il pacchetto Sky TV base.

Con l'abbonamento Sky sport sarà possibile seguire:

121 match su 137 della Champions League 2021/2022;

tutta l'Europa League;

tutta la Conference League;

altri sport in esclusiva.

Il costo per questo pacchetto è di 30,99€ al mese. Necessita di decoder Sky e l'aggiunta di, almeno, il pacchetto Sky TV base.

Dazn

L'abbonamento DAZN, ad oggi, è l'unico che permette di seguire tutte le partite di Serie A in streaming ed in esclusiva. Ma non solo. Ecco il dettaglio di cosa è incluso nell'abbonamento DAZN:

Tutte le partite di Serie A;

Tutte le partite di Serie B;

Tutta l'Europa League;

Migliori match della Conference League;

Il meglio della Liga;

altre competizioni internazionali e altri sport;

Inter TV, il canale tematico nerazzurro.

Il costo di questo abbonamento è di 19,99€ al mese, per i primi 14 mesi, se ti abboni qui prima del 28 luglio. Poi il costo sarà di 29,99€ al mese. Puoi disdire quando vuoi, senza vincoli. Necessita una connessione internet.

Infinity+

L'abbonamento Infinity+ è una delle principali novità di quest'anno. Con questa piattaforma non sarà possibile guardare partite di Serie A, ma ecco cosa troverai nel pacchetto:

104 match su 137 della Champions League 2021/2022;

film, fiction, serie tv e intrattenimento.

Il costo dell'abbonamento Infinity+ è di 7,99€ al mese. Necessita una connessione internet.

Prime Video

La stagione 2021 2022 vede anche l'irruzione nel mondo del calcio italiano anche di Amazon. Per il momento, però, l'abbonamento Prime Video in Italia non include un numero così elevato di eventi come è avvenuto in altri Paesi. Ma sarà comunque necessario averlo se sei interessato a dove vedere tutte le partite dell'Inter o delle rivali. Ecco il dettaglio:

16 match (il migliore di ogni mercoledì) in esclusiva della Champions League 2021/2022;

film, fiction, serie tv e intrattenimento;

vantaggi Prime su Amazon.

Il costo dell'abbonamento è di 36€ all'anno, quindi 3€ al mese, essendo Prime Video incluso in Amazon Prime. Necessita una connessione internet. Iscriviti qui.

NowTV

L'abbonamento NowTV Calcio include l'esperienza dell'abbonamento Sky ma in streaming. Ecco cosa sarà possibile vedere:

3 partite della Serie A 2021/2022, per ogni turno, in co-esclusiva;

tutta la Serie B;

121 partite su 137 della Champions League 2021/2022;

tutta l'Europa League;

tutta la Conference League.

Il costo dell'abbonamento NowTV Calcio è di 14,99€ al mese. Necessita una connessione internet.

Canale 5/Mediaset

Anche Canale 5, e in generale la rete Mediaset, avrà un ruolo importante quest'anno. Considerando che le trasmissioni avvengono in chiaro, quindi non c'è alcun canone o abbonamento da pagare, potrà rientrare nei pacchetti dei tifosi che vorranno risparmiare il più possibile senza perdersi però il gusto di guardare tutte le partite dell'Inter e delle altre squadre. Su Canale 5, infatti, sarà possibile vedere:

17 match della Champions League 2021/2022, ovvero il migliore del martedì alle 21 e la finale;

Coppa Italia in esclusiva;

Supercoppa Italiana in esclusiva.

Canale 5, come detto, è gratis e non c'è alcun costo di abbonamento. Necessita del digitale terrestre oppure in streaming su Mediaset Play.

TimVision

Grazie alla collaborazione tra DAZN e altri broadcaster con Tim, l'abbonamento TimVision propone un servizio che raggruppa vari abbonamenti in un unico dispositivo. Con l'abbonamento TimVision, infatti, in un solo abbonamento avrai:

abbonamento DAZN;

abbonamento Infinity+;

abbonamento TimVision con film, Serie Tv, fiction e intrattenimento.

Il costo dell'abbonamento TimVision è di 19,99€ al mese, per i primi 12 mesi, se sottoscritto prima del 28 luglio. Al termine dell'offerta e dopo i primi 12 mesi, salirà a 34,99€ al mese. Necessita del decoder TimVision Box, incluso nell'offerta. Per i nuovi abbonati è previsto un costo di attivazione pari a 9,99€ una tantum.

Rai

Da quest'anno la Rai ha perso i diritti di trasmissione sia della Coppa Italia che della Supercoppa Italiana. Per le partite di club, quindi, la Rai non sarà necessaria.

Quanto costa vedere tutte le partite

Abbiamo capito dove vedere la Serie A, la Champions League e tutte le altre competizioni e, soprattutto, abbiamo compreso che non sarà sufficiente un singolo abbonamento per poter seguire le partite dell'Inter o delle altre rivali. È il momento dunque di fare dei calcoli per capire quanto costerà guardare il calcio in tv e in streaming in questa stagione e, orientativamente, nel prossimo triennio. Ecco, di seguito, le combinazioni tra cui scegliere per poter guardare tutte le partite di calcio in tv, oppure in streaming su dispositivi come smartphone, pc e tablet:

Soluzione 1

Abbonamento Sky Sport

Abbonamento Sky Calcio

Abbonamento Sky TV (obbligatorio per poter avere gli altri due pacchetti)

Abbonamento DAZN

Abbonamento Amazon Prime Video

Canale 5/Mediaset

COSTO TOTALE: 69,89€ al mese, se attivi l'offerta DAZN prima del 28 luglio.

Soluzione 2

Abbonamento NowTV

Abbonamento DAZN

Abbonamento Amazon Prime video

Canale 5/Mediaset

COSTO TOTALE: 37,98€ al mese, se attivi l'offerta DAZN prima del 28 luglio.

Soluzione 3

Abbonamento Tim Vision

Abbonamento Amazon Prime Video

Canale 5/Mediaset

COSTO TOTALE: 22,99€ al mese, se attivi l'offerta TimVision prima del 28 luglio. Per i nuovi clienti TimVision va aggiunto un costo di attivazione pari a 9,99€.

Soluzione 4

Abbonamento DAZN

Abbonamento Infinity+

Abbonamento Amazon Prime Video

Canale 5/Mediaset

COSTO TOTALE: 30,98€ al mese, se attivi l'offerta DAZN prima del 28 luglio. Da aggiungere chiaramente ai costi della connessione internet.

Come risparmiare sugli abbonamenti tv

Pensi che gli abbonamenti di cui hai bisogno siano troppo cari ma, allo stesso tempo, non vuoi perderti neanche una partita dell'Inter o delle altre squadre? Ti capisco, ma non disperare. Ti do, infine, alcuni consigli su come risparmiare sugli abbonamenti tv.

Innanzitutto fissa le tue priorità. Quali eventi non puoi assolutamente perderti? Quali tornei, competizioni e sport mi interessano davvero? Stabilite le tue priorità, ricontrolla bene la tabella sopra nel paragrafo in cui ti spiego quali abbonamenti ti servono e come vedere le partite di calcio. Controlla bene quali sono gli abbonamenti realmente necessari per te e quindi abbonati soltanto a quelli, ignorando quelli superflui.

Fatto questo, prova a cercare un amico, un familiare o conoscente con cui condividere i tuoi abbonamenti. Hai capito bene. Tutte le piattaforme consentono infatti la visione su due dispositivi in contemporanea. L'unica eccezione è per l'abbonamento Sky, ma puoi sempre "aggirare" questo problema in maniera molto semplice: una persona guarderà Sky dalla tv con il decoder Sky, l'altra usufruirà del servizio Sky Go incluso nell'abbonamento che consente di usufruire degli stessi pacchetti a cui sei abbonato, ma in streaming da tutti i dispositivi mobili.

Per DAZN, Prime Video, Infinity+ e TimVision, invece, non ci sono problemi utilizzando lo stesso account condiviso con un'altra persona. In questo modo potrete dividere la spesa e quindi avere gli stessi contenuti ad una cifra dimezzata. Ti sconsigliamo, invece, di dividere l'abbonamento con più di una persona.