Verso il Derby: le condizioni di Correa dopo Inter-Cremonese

Secondo quanto riportato da Sky Sport però le sue condizioni, che verranno comunque monitorate attentamente in allenamento nei prossimi giorni, non desterebbero grandi preoccupazioni. Probabile quindi che l'argentino si possa giocare una maglia da titolare con Dzeko per il Derby contro il Milan, accanto al titolarissimo Lautaro Martinez. Parziale sospiro di sollievo per ora per Inzaghi quindi, che dovrà già rinunciare a Lukaku per circa un mese.