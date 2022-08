Mercato – Inzaghi resterà inascoltato? Nessuna mossa dell’Inter per Acerbi

Se da un lato può dirsi contento per la permanenza di Skriniar , dall'altro Inzaghi non può sorridere. Da settimane infatti chiede un difensore centrale che possa fare da vice de Vrij e numericamente sostituire Ranocchia . Richiesta che però probabilmente rimarrà inascoltata.

Il tecnico si è esposto più volte mediaticamente a riguardo, ribadendo anche ieri come la società sappia le sue esigenze per la difesa. Al momento i nerazzurri hanno solo 3 centrali di ruolo e 2/3 adattati: serve necessariamente almeno un altro difensore "vero" che possa far rifiatare soprattutto de Vrij. Eppure secondo Sky Sport il suo "grido di aiuto" rimarrà inascoltato. L'unica via economicamente percorribile sarebbe infatti Acerbi dalla Lazio, per cui però al momento c'è il veto del presidente Steven Zhang, che non vuole aumentare il monte ingaggi. Tutto è fermo e probabilmente così rimarrà fino al termine della sessione di mercato.