Condò è categorico: “L’Inter non deve fallire l’appuntamento contro il Borussia Monchengladbach”

Paolo Condò ha fatto il punto della situazione sul cammino dell’Inter in Champions League: i nerazzurri vengono dal derby perso contro il Milan e mercoledì affronteranno il Borussia Monchengladbach nella prima gara del girone.

Secondo il noto giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’Inter non può permettersi un passo falso: “Con il Borussia non può fallire perché è un girone tosto. Ci sono quattro squadre che possono qualificarsi come uscire; l’Inter potrebbe pure qualificarsi prima considerati i risultati del Real. L’anno scorso fu condizionante il pareggio con lo Slavia Praga e non deve commettere un altro passo falso”.

Poi il giornalista chiosa anche sullo schema di Conte: “Le assenze contano perché sono arrivati ad essere un po’ corti soprattutto in difesa. Conte sta ripetendo il suo inizio alla Juventus, vi ricordate il 4-2-4? Lo schema con Lautaro e Lukaku davanti e Hakimi e Perisic, evidentemente resta un po’ scoperto avendo delle ali così a propulsione offensiva. Al centro deve coprirsi e avrebbe bisogno della difesa titolare”.

