Otto gol subiti in 4 giornate, Conte cerca l’equilibrio e la difesa titolare

Houston, abbiamo un problema difesa? L’Inter – seconda miglior difesa della scorsa stagione con appena 33 reti incassate – in sole 4 giornate ne ha già subite 8, un quarto delle totali del campionato 2019-2020. La nuova impronta che sta cercando di dare Antonio Conte alla squadra è decisamente più offensiva con una volontà chiara ribadita più volte dallo stesso tecnico: fare un gol in più dell’avversario.

La ricerca dell’equilibrio in questo caso è fondamentale, ma la fragilità e gli errori individuali che sono emersi nel derby contro il Milan hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Analizzando però criticamente tutti match possiamo osservare che solamente in un’occasione – all’Olimpico contro la Lazio – Conte ha potuto o voluto schierare la difesa titolare. Tra squalifiche, turnover e positività al Covid-19 infatti il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni è stato in campo solo nei 90′ di Roma. La ricerca dell’equilibrio è sicuramente all’ordine del giorno, così come quella della difesa titolare. Lo slovacco sarà indisponibile almeno per la prossima settimana, mentre Bastoni potrà essere a disposizione già mercoledì per la Champions League. Una buona notizia per Conte, in attesa della solidità dello scorso anno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<