Corsa, sostanza ma non solo: il top player a centrocampo è Nicolò Barella

E’ stato inseguito, voluto e alla fine la scorsa estate è arrivato: Nicolò Barella si sta prendendo sempre di più l’Inter con le sue prestazioni. Tanta corsa, quantità ma anche ordine nel centrocampo di Antonio Conte, che gli fanno guadagnare quasi sempre la palma di MVP.

Anche sabato è stato lui il migliore in campo secondo i tifosi nerazzurri, che apprezzano sempre di più il suo modo di giocare. In Nazionale – in particolare contro l’Olanda – Barella ha dimostrato il giocatore che è diventato e Conte se n’è accorto. Se c’è un insostituibile infatti nel centrocampo dell’Inter è lui. Al fianco di Arturo Vidal può ancora imparare tanto perché nonostante sia ormai un calciatore di livello internazionale, ha ampi margini di miglioramento data la giovane età. L’Inter – stando alle voci di mercato – era alla ricerca di un top player a centrocampo: lo ha in casa.

