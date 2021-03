Condò: “L’Inter corre verso lo scudetto. Le scelte di Conte hanno dato alla squadra quello che mancava”

Paolo Condò ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Genoa. Il giornalista, come riportato nella Repubblica, ha evidenziato il grande lavoro fatto dall’allenatore Conte che ha permesso alla squadra di essere competitiva per la conquista dello scudetto. In seguito le parole.

I MERITI DI CONTE – “Nonostante i problemi societari, l’Inter sta allungando in classifica giocando il calcio migliore della stagione, non solo il suo, il migliore di tutti. Questo grazie ad Antonio Conte, che abbiamo sempre definito un leader da tempi di guerra, che ha compattato la squadra dandole una missione“.

SCUDETTO – “Lo scudetto verso cui sta correndo è un traguardo extralarge, ma ciò che ha detto Conte ieri ricordando il dicembre nero dell’uscita dall’Europa apre una prospettiva ancora più superiore. L’Inter emersa dal mercato mancato di gennaio ha aggiunto strutture difensive e offensive: il rilancio di Eriksen a centrocampo unito al lavoro di Perisic sulla fascia sinistra e alla conferma di Hakimi a destra, ha dato alla squadra quello che per esempio manca alla Juve“.

