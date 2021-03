Jiangsu Suning LFC, le stelle della squadra dicono addio: il club è però ancora in vita

Per la famiglia Zhang ed il gruppo Suning – come abbiamo notato – non è un bel momento. Zhang Jindong nei giorni scorsi ha annunciato l’imminente taglio di attività irrilevanti per il mercato di Suning, portando praticamente verso la scomparsa lo Jiangsu, club di cui era proprietario. Le parole dell’ex Inter Eder sono rimbombate, accusando proprio l’imprenditore cinese della mancanza di rispetto nei confronti della squadra.

Si prevede destino diverso invece per la squadra femminile di Suning, lo Jiangsu Suning LFC. Uno dei principali club femminili in Cina ha visto l’addio di tutte le stelle ma al momento la sua scomparsa è da escludere, come riporta Oriental Sports Daily. E la squadra E-Sports? Il quotidiano cinese spiega: “E’ in vendita, ma non mancano acquirenti”.

