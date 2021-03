La storia di Oreste, interista dalla nascita ma abbonato anche al Milan “per gufare”

La rivalità calcistica tra Inter e Milan è una delle più longeve e sentite d’Italia, ma soprattutto una delle più affascinanti. Nei giorni che precedono il derby tutta la città di Milano si colora di nerazzurro e rossonero, una partita che da sempre ha significato tantissimo. Il Derby di Milano però è anche lo specchio del rispetto, ed oggi ci arriva – grazie al quotidiano La Repubblica – una testimonianza decisamente particolare.

Il Sig. Oreste Bellinzona – 76 anni – è tifoso interista dalla nascita, e soprattutto abbonato da quando era alle scuole medie. Una vita passata sui gradoni a sostenere la sua squadra ma non solo. Come spiega in un’intervista infatti Oreste è abbonato anche al Milan da circa 15 anni. “Un giorno vidi Roma-Inter 1-1 con gol di Materazzi, e mi arrabbiai di brutto. Dissi che se Mancini non avesse fatto giocare Adriano avrei stracciato la tessera. Sarei però andato a vedere il Milan, non sarei rimasto a casa con mia moglie…”. E così la tessera della squadra rossonera “per gufare certamente – racconta – ma anche per capirne più di calcio. Tifare Milan? Mai, solo contro la Juventus”. Insomma un vero appassionato di calcio, presente allo stadio tutte le domeniche.

LUKAKU IN CAMPO? L’INTER PARTE GIA’ 1-0>>>