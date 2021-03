Dove vedere Parma-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Parma-Inter in diretta TV e streaming

Testa bassa e continuare a lavorare, per consolidare il primato dopo il 3-0 contro il Genoa: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che giovedì sera alle 20:45 al Tardini affronterà il Parma di Roberto D’Aversa. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, che devono mantenere il vantaggio accumulato in classifica sulle dirette concorrenti nella lotta tricolore.

Informazioni utili per seguire il match

Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva giovedì 4 marzo alle 20:45 da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e sul canale numero 251 del satellite. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il prepartita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.