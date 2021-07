Cosa ci ha insegnato la presentazione di Mourinho alla Roma

L'allenatore portoghese ha lanciato delle chiare frecciatine a Conte e all'Inter

Il rumore dei nemici, ora, siamo noi. Nel giorno della presentazione di Mourinho alla Capitale, la trepidazione dello Special One era palpabile anche a chilometri di distanza da Roma. Un'intera città, un'intera nazione, esageriamo: l'intero mondo non vedeva l'ora di ascoltare le prime parole da giallorosso del tecnico che, più di tutti, ha fatto la storia recente dell'Inter. Due anni intensi, lo sappiamo, che hanno lasciato un segno indelebile, replicabili quasi da nessuno come ci ha tenuto a ricordarlo Mou: "Conte come me? Ci sono degli uomini nella storia di alcuni club che non possono essere oggetto di paragoni: non puoi paragonare nessuno a me e ad Helenio Herrera".