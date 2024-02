Gasperini: “L’Inter di quest’anno è unica per un motivo”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, presenta in conferenza stampa la gara di domani contro l’Inter a San Siro (ore 20:45), valida per il recupero della 21a giornata di Serie A rinviata a causa degli impegni della capolista nella Supercoppa araba. Questi i principali temi toccati:

INTER – “Mi auguro ci siano i margini per creare loro problemi, senza nulla togliere al valore dell’Inter e a quello che sta facendo che è straordinario, sia a livello di risultati che di qualità del gioco. Abbiamo poco da perdere, tutto ciò che arriva può essere molto favorevole“.

INZAGHI – “Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, l’Inter è una squadra completa in tutto. Nonostante sia una squadra con grande tradizione e storia, poche volte si è vista l’Inter giocare con questa qualità. Di scudetti ne hanno vinti, ma in questo modo è qualcosa di quasi unico. Ha qualità in tutti i reparti, gioca da squadra: lo fa in Italia, lo fa in Europa. Noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara“.

LA PARTITA D’ANDATA – “Abbiamo giocato un’ottima gara, con qualche errore soprattutto sul rigore che ha sbloccato la partita, poi siamo rientrati andando anche vicini a pareggiare. È stata una partita abbastanza equilibrata, l’obiettivo è ripetere quella prestazione“.

VINCERE A SAN SIRO CON L’INTER – “Non ci siamo mai riusciti, chi lo sa. Anche per la legge dei grandi numeri può essere: è l’unico campo in cui non siamo mai usciti vincitori. Sicuramente ci proveremo“.

CONFRONTO LAUTARO E MILITO – “Sono due giocatori diversi, ma di altissimo livello. Lautaro ha vinto un Mondiale, gli manca la Champions rispetto a Milito, ma sono giocatori di straordinario livello“.