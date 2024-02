L’Atletico Madrid dovrà fare a meno di Antoine Griezmann per la seconda partita consecutiva. L’attaccante francese, infatti, aveva riportato una distorsione alla caviglia durante la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter.

Diego Simeone non lo ha convocato per la successiva sfida di Liga contro l’Almeria e farà lo stesso in vista della semifinale di ritorno di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao in trasferta prevista giovedì sera, quando i Colchoneros dovranno ribaltare lo 0-1 casalingo incassato all’andata.

La punta classe 1991, in ogni caso, dovrebbe farcela per la partita del Metropolitano contro l’Inter fissata per il 13 marzo. Fino a quel giorno, ci sono altre due partite in programma per l’Atletico, entrambe in campionato: domenica 3 marzo contro il Betis e sabato 9 marzo contro il Cadice.