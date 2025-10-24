Alla vigilia del big match per la corsa scudetto tra Napoli-Inter, in programma domani pomeriggio alle 18.00 allo stadio Maradona, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa per presentare un incontro che potrà dire tantissimo sulla stagione della sua squadra. I nerazzurri, a differenza dei loro avversari, stanno vivendo un gran momento di forma e arrivano a questo appuntamento con alle spalle 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

A differenza di Antonio Conte, che non terrà alcuna conferenza stampa, Chivu risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.00. La nostra inviata da Appiano Gentile riporterà in diretta la cronaca testuale delle parole dell’allenatore dell’Inter.

INSIDIE – Quello che è accaduto non importa. Si affronta la squadra campione d’Italia e le ambizioni sono altissime da entrambe le parti. Entrambe le squadre vorranno portare a casa il risultato.

RISPOSTE – Non possiamo fare il paragone con l’anno scorso ma bisogna guardare a quello che è successo. è presto per parlare però la rivalità con il Napoli c’è, negli ultimi tre anni ha vinto 3 scudetti. è una partita in cui due squadre vorranno dire la loro.

FIDUCIA – Il giorno di riposo è normale. Il miglior allenamento per una squadra è il riposo. Veniamo da un periodo in cui in giocatori sono stati impegnati con le nazionali, poi siamo andati a Roma, poi in Belgio. I giocatori non sono stati con le loro famiglie. Mi sembrava giusto staccare un po’ e concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie. Ogni tanto bisogna staccare. Mi fido della loro professionalità e responsabilità e siccome si gioca tanto a volte è difficile fare allenamenti dove prepari al meglio la partita.

Partita importante, non dobbiamo negare l’evidenza e la realtà. Però è presto per parlare di partita che può indirizzare la stagione. Quello che vale per una squadra vale anche per l’altra. Si va avanti e bisogna capire anche l’importanza di questa partita. Si gioca tanto ma non si gioca tutto.

Non bisogna differenziare le partite. Non bisogna permettersi il lusso di considerare qualcuno inferiore, altrimenti non arrivi a vincere qualcosa di importante. Ogni partita va trattata in maniera uguale. Se cerchi di essere sempre la tua migliore versione tutto diventa più semplice. Una vittoria non è mai scontata, bisogna meritarsela e saper gestire i momenti in cui si va in difficoltà.

ATTACCO – In attacco abbiamo quattro attaccanti compatibili e a prescindere da come vengono impiegati il rendimento è uguale. Non esistono coppie, perché abbiamo attaccanti generosi che hanno dimostrato che sanno fare e sanno stare insieme.

Milan-Como in Australia? Ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco di energie. Non capita a me quindi non devo dire niente, ma io in Libia sono andato felice perché è l’opportunità di far vedere che il calcio è internazionale. Poi sta ad un allenatore e alla società gestire energie e risorse.

Pochi gol in Serie a? Non è un problema. Gli allenatori sono preparati e preparano le partite in base all’avversario. Ci sono partite più aperte, spettacolari e belle ma non vuol dire che il calcio italiano è scaduto o che è in ritardo rispetto ad altre realtà. è un modo diverso di farlo perché molti allenatori sono ben preparati.

Non bisogna pensare che serva una motivazione in più solo perché si affronta Antonio Conte. Siamo l’Inter, abbiamo la consapevolezza di chi siamo e di chi vogliamo essere. Abbiamo voglia di fare una grande stagione e buone prestazioni per portare avanti un progetto. Tutto si riassume a questo.

Luis Henrique e Diouf sono due giocatori che hanno margini di crescita. Ad oggi non li reputo ancora pronti, ma questo non vuol dire non avere la possibilità di farlo. Forse avendo tutte queste partite ravvicinate ho passato meno tempo con loro ad ascoltarli. Però sono due giocatori validi che riusciranno anche a sbloccarsi perché hanno qualità e la fanno vedere tutti i giorni.