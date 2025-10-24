Romano: “La verità su QUESTI tre obiettivi dell’Inter”

Fabrizio Romano nelle scorse ore ha cercato di fare chiarezza su alcune indiscrezioni circolate intorno al mercato dell’Inter. In particolare, il noto giornalista si è concentrato sulla difesa, reparto che potrebbe subire alcune importanti modifiche la prossima estate quando andranno in scadenza i contratto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Nelle ultime settimane, infatti, sono circolati diversi nomi su cui l‘Inter avrebbe mostrato interesse. Tra questi, anche quello di Upamecano del Bayern Monaco, altro difensore che in estate potrebbe lasciare i bavaresi a costo zero per la scadenza del suo contratto. Del francese e non solo, dunque, Fabrizio Romano ha parlato nel suo ultimo approfondimento di mercato su Youtube.

Così l’esperto: “Nel frattempo mi mi risulta che Upamecano a zero è molto complicato. L’apprezzamento dell’Inter c’è, ma è molto complicato competere sia con Bayern che offre un rinnovo importantissimo, sia con altri club internazionali che lo stanno tentando. Si è parlato anche di Marc Guehi, emerso dall’Inghilterra e non solo. Andrà via al 100% dal Crystal Palace, ma lato giocatore risulta veramente molto difficile un futuro in Italia. Sta parlando con il Bayern, sta parlando ancora con il Liverpool, con grandi club spagnoli incluso il Barcellona e con grandi club inglesi, c’è la fila. Kim è un nome emerso sulla Bild, però ricordiamo che guadagna 8-9 milioni netti bonus compresi. Oggi, al di là di apprezzamenti dall’Inter e non solo, ci risulta molto complicato riportare Kim in Italia”.