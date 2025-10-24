“Sarà la sua ultima stagione all’Inter”: annunciato l’addio

L’Inter sta iniziando ad avanzare le prime valutazioni in vista della prossima stagione. Nonostante ci ritroviamo ancora nella prima metà di questa annata, i dirigenti hanno comprensibilmente già avviato alcune riflessioni che condizioneranno i movimenti in entrata dell’estate 2026. Tra questi, grande attenzione verrà rivolta soprattutto al reparto arretrato.

In difesa, infatti, vi saranno diverse scadenze contrattuali legate a ad Acerbi, de Vrij e Darmian. Tutti e tre con ogni probabilità dovrebbero dunque salutare al termine della stagione. Del reparto arretrato dell’Inter si è occupato anche Fabrizio Romano nel suo ultimo approfondimento di mercato pubblicato su Youtube.

Secondo il giornalista, infatti, a fine stagione Acerbi potrebbe seriamente salutare: “Ci risulta che l’estate prossima potrebbe essere quella della fine tra Acerbi e l’Inter”. Una notizia successivamente confermata anche da Matteo Moretto: “E’ ancora presto, l’Inter e Acerbi sono concentrati sul campo, ma cominciano ad essere fatte le prime valutazioni. Sicuramente c’è la possibilità che questa possa essere l’ultima stagione di Acerbi in nerazzurro ed è una possibilità concreta”.