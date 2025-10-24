Vigilia di Napoli-Inter: Conte cancella la conferenza

Si respira un clima burrascoso in questi giorni nel centro sportivo del Napoli a Castel Volturno dove la squadra di Antonio Conte sta preparando il big match di domani contro l‘Inter. La formazione azzurra è reduce da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, maturate rispettivamente contro Torino e PSV Eindhoven.

L’ex tecnico nerazzurro è parso parecchio agitato nel post-partita europeo, ma anche preoccupato per alcuni atteggiamenti notati all’interno del suo organico da parte dei calciatori arrivati durante l’ultimo mercato. Ad ogni modo, non vi sarà alcun modo di ascoltare le parole di Conte alla vigilia di una sfida importante come quella contro l’Inter, considerato che l’allenatore non si presenterà in conferenza stampa.

A differenza di Cristian Chivu che questo pomeriggio risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.00 per parlare di Napoli-Inter, il club partenopeo ha diffuso nelle scorse ore questa comunicazione ufficiale alla stampa: “Come di consueto nella settimana di Champions non ci sarà la conferenza stampa della vigilia di campionato”.