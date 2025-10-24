Il ‘nuovo’ attaccante dell’Inter che segna più di Thuram

E’ tempo di vigilia ad Appiano Gentile con i riflettori puntati quest’oggi sulla sfida di domani alle 18.00 in casa del Napoli. Una gara scudetto a tutti gli effetti tra le due formazione che nella passata stagione si sono contese il titolo sino all’ultimo centimetro del campionato.

Due squadre che arrivano a questo appuntamento con gli stessi punti in classifica, ma da due momenti totalmente opposti: l’Inter ha sconfitto la Roma in campionato, mentre in Champions League ha passeggiato sull’Union Saint-Gilloise; il Napoli, invece, ha prima perso in Serie A contro il Torino ed è reduce dal sonoro 6-2 incassato in Europa in casa del PSV.

Com’è noto, ai nerazzurri mancherà in avanti Marcus Thuram, ancora ai box per l’infortunio muscolare accusato il mese scorso. Al suo posto, come già successo contro la Roma, partirà dal primo minuto Ange-Yoan Bonny, con Pio Esposito pronto a subentrare durante la ripresa. Da loro e dal bomber Lautaro, Chivu si aspetta chiaramente dei gol pesanti che possano indirizzare il big match.

Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, però, i numeri indicano un altro super candidato a sbloccare l’incontro. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, vice-capocannoniere interista nell’ultimo anno solare. L’olandese con 11 reti è secondo solo alle 23 di Lautaro, ma allo stesso tempo precede Thuram fermo a 10 marcature.

Numeri impressionanti per l’esterno, divenuto soprattutto nell’ultimo anno un punto di forza a tutti gli effetti dei nerazzurri. Domani il suo ruolo sarà ancor più cruciale di altre volte: se in fase difensiva dovrà aiutare Akanji a contenere gli inserimenti di McTominay, in avanti dovrà mettere in difficoltà Spinazzola e cercare di far prevalere tutta la sua forza fisica e la sua capacità in zona gol.