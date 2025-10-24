Perché Chivu sta preparando Napoli-Inter in un giorno

Ha sorpreso non poco la scelta di Cristian Chivu di concedere ai suoi ragazzi tutta la giornata di giovedì di riposo per ritrovarsi ad Appiano Gentile solamente questa mattina. Ciò significa, infatti, che l’Inter preparerà in un solo allenamento il big match in programma domani alle 18.00 contro il Napoli allo stadio Maradona.

Una scelta insolita e senz’altro in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, ma che riflette il carattere dell’allenatore e la sua filosofia. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una questione di ‘credibilità’ che il tecnico ha voluto ribadire anche in questa occasione a tutto lo spogliatoio. Chivu considera “controproducente spremere troppo il gruppo per ottenere del buon succo”, dopo l’enorme disponibilità ricevuta nelle ultime settimane dai calciatori ad accogliere le sue idee.

Il giovane allenatore rumeno si ispira infatti al metodo usato nella NFL, dove i giocatori vengono lasciati il più possibile liberi e responsabilizzati alla vigilia di un incontro. Per Chivu, dunque, certi gesti nei confronti della squadra valgono più di un ritiro, di preconcetti e scaramanzie varie da sempre di moda nel mondo del calcio.