Dove vedere Napoli-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Napoli-Inter, 8^ giornata Serie A

Siamo nel momento in assoluto più tosto della stagione dell’Inter, in una fase che dirà moltissimo sulle ambizioni della squadra allenata da Cristian Chivu. Dopo l’ottima e convincente vittoria in casa della Roma, ad attendere i nerazzurri sarà la trasferta contro gli attuali campioni d’Italia guidati dall’ex nerazzurro Antonio Conte.

Napoli-Inter si giocherà infatti questo sabato 25 ottobre con fischio d’inizio fissato allo stadio Maradona alle ore 18.00. Uno scontro al vertice a tutti gli effetti tra due squadre che in questo momento si trovano appaiate con la Roma al secondo posto a quota 15 punti e che dichiaratamente lotteranno sino all’ultima giornata per conquistare lo Scudetto.

Napoli-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Napoli-Inter sarà trasmessa sabato 25 ottobre alle ore 18:00 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match del Maradona tra Napoli-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

