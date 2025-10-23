23 Ottobre 2025

Non solo Thuram, altro attaccante a rischio per Napoli-Inter

Il big match di Serie A perde dei protagonisti

In seguito a due trasferte consecutive sui campi di Roma e Bruxelles tra Serie A e Champions League, per l’Inter è in programma un’altra partita lontano da San Siro. Sabato pomeriggio alle ore 18 i nerazzurri di Cristian Chivu faranno visita al Napoli di Antonio Conte per il big match dell’ottavo turno di campionato.

Oltre a un Marcus Thuram certo del forfait, Napoli-Inter rischia di perdere anche un altro dei suoi protagonisti. Attualmente rimane infatti a forte rischio anche un altro attaccante come Rasmus Hojlund. Il centravanti danese è vittima di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e ha già saltato la gara con il PSV.

Secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli rimane sotto osservazione e potrebbe essere recuperato in extremis per la sfida del Maradona che si giocherà tra 48 ore. Al momento rimane però assolutamente in dubbio la presenza di Hojlund per questo big match contro l’Inter.

