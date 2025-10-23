Infortunio Thuram, Chivu vuole rimetterlo in QUESTA partita

In un momento in cui in casa Inter sta funzionando tutto molto bene e ci sono ottimi risultati sia in Serie A che in Champions League, c’è un solo neo per quanto riguarda Cristian Chivu e il suo staff tecnico. Le rotazioni nel reparto d’attacco sono infatti sprovviste di un elemento fondamentale come Marcus Thuram.

Nelle ultime tre partite, a cavallo della sosta nazionali, l’allenatore nerazzurro ha dovuto infatti schierare soltanto Lautaro, Bonny e Pio Esposito a rotazione. L’infortunio al bicipite femorale della coscia destra del francese si sta rivelando essere più fastidioso del previsto. Thuram salterà infatti anche il big match di sabato a Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, l’Inter non potrà contare sul suo attaccante numero 9 anche mercoledì sera per la partita in casa con la Fiorentina. L’obiettivo di Chivu adesso è riaverlo il 2 novembre a Verona oppure al massimo il 5 per la gara interna in Champions League col Kairat.