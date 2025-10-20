LIVE Chivu: “Manteniamo l’entusiasmo senza passi falsi”

A tre soli giorni dalla vittoria dell’Olimpico contro la Roma, l’Inter domani sera tornerà in campo per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. La formazione di Cristian Chivu dovrà affrontare un’altra trasferta, stavolta a Bruxelles sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Una formazione capace di sorprendere e che in questa edizione ha già raccolto tre punti i due giornate disputate.

A presentare il match di domani sera con fischio d’inizio alle 21.00 presso l’RSC Anderlecht Stadium, sarà come sempre Cristian Chivu in conferenza stampa tra pochi istanti. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dallo stadio a Bruxelles a partire dalle 19.00.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

“Dalle parole ai fatti la strada è lunga, ma abbiamo una società che ci sostiene e ci fa lavorare sereni. Dovremo essere la nostra miglior versione e provare a vincere. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo, poi siamo una squadra esperta e sappiamo che un passo falso ci porta indietro. Dobbiamo accettare tutto questo ed evitare che questi passi falsi arrivino. Abbiamo fatto buone prestazioni, abbiamo ambizione per andare avanti seguendo la stessa linea e la stessa forza delle ultime settimane

“Vi devo dare la formazione di nuovo? Non parlo di rotazioni, ma di scelte mie. Per me non esistono titolari e lo dico sempre da due mesi, mi fido di tutti i calciatori. Sono tutti bravi e tutti possono partire dall’inizio, sono felice di avere questo gruppo a disposizione. Quando vedo gente felice, sono sempre più contento”.

“Lautaro sta bene, non ha più problemi, li ha avuti prima della gara a Roma. Ha sciolto quel tipo di raffreddore, ha recuperato bene e oggi si è allenato normalmente. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più, non so cosa dirvi perché cerchiamo di recuperare al più presto, ma a quanto pare contro il Napoli non ci sarà”.