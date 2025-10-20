Tegola Inter, ufficiale il KO di Thuram contro il Napoli

Bruttissime notizie in casa Inter alla vigilia del match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Come annunciato da Cristian Chivu nella conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio a Bruxelles, infatti, sono giunti nuovi preoccupanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marcus Thuram.

L’attaccante francese, ai box per un risentimento muscolare accusato lo scorso 30 settembre nella ripresa di Inter-Slavia Praga, non farà in tempo a recuperare nemmeno per il big match di sabato prossimo al Maradona contro il Napoli. Inizialmente, infatti, l’obiettivo dello staff medico nerazzurro era quello di recuperare Tikus quantomeno per la panchina, ma a quanto pare le cose non si sono evolute nel migliore dei modi.

Questo l’annuncio di Chivu su Thuram: “Lautaro sta bene, non ha più problemi, li ha avuti prima della gara a Roma. Ha sciolto quel tipo di raffreddore, ha recuperato bene e oggi si è allenato normalmente. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più, non so cosa dirvi perché cerchiamo di recuperare al più presto, ma a quanto pare contro il Napoli non ci sarà”.