Skriniar RISPONDE a Marotta sul suo addio all’Inter

Domani, a San Siro, sarà il giorno di Milan-Psg. Una partita che sarà caratterizzata dai grandi ritorni a Milano, come quello di Gigio Donnarumma ma anche di Milan Skriniar, a quattro mesi dal burrascoso addio all’Inter. Proprio il difensore slovacco è stato protagonista della conferenza stampa direttamente dal Meazza, insieme a Luis Enrique.

Ovviamente, c’è stata anche occasione di tornare sul suo burrascoso addio all’Inter e in particolare sulle dichiarazioni di Beppe Marotta, che qualche settimana aveva detto: “Skriniar ha fatto finta di voler firmare prima di andarsene a zero“. Già al momento della domanda, l’espressione del numero 37 appare visibilmente perplessa. Poi la risposta.

“Oggi sono qua per parlare della partita che ci aspetta di domani. Marotta dice quelle cose, lui l’ha sentita così e ok. Io non voglio creare casini né polemiche, ovviamente so come è andata e anche la gente nel club sa come è andata, quindi oggi non è il momento di parlare e non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per la mia squadra che è il PSG e domani voglio assolutamente fare una buona partita e una buona prestazione“.

Sul ritorno a San Siro: “Ho giocato sei anni in questo stadio e so come sarà giocarci da avversario, sarà difficile. Per me è comunque una bella emozione tornare qui, dove ho vinto i miei primi trofei e vissuto anni bellissimi. Ma oggi sono qui con la maglia del PSG“.

Sui rapporti con gli ex compagni: “Li sento, ci messaggiamo. Abbiamo un buonissimo rapporto e so anche che per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde…“.