Il mercato degli attaccanti è sempre più complicato, soprattutto se non c’è la possibilità di spendere grandi somme per i cartellini. E allora l’Inter è costretta a giocare d’anticipo, considerando che per l’estate qualcosa andrà fatto viste le carte d’identità di Arnautovic e Sanchez non più freschissime. La dirigenza interista è dunque già al lavoro.

Contro il Salisburgo, mercoledì in Champions League, sarà l’occasione per osservare da vicino Karim Konaté, classe 2004 blindato da un contratto fino al 2028 che piace parecchio in Viale della Liberazione. Sul taccuino dell’Inter però ci sono anche altri nomi. La Gazzetta dello Sport racconta infatti che il Ds Ausilio ha visionato in modo particolare Nikola Krstovic del Lecce in occasione della gara contro il Monza, mentre avrebbe chiesto informazione già da qualche tempo per Santiago Gimenez, l’attaccante argentino naturalizzato messicano che sta segnando valanghe di gol col Feyenoord. La quotazione sta lievitando sempre di più, ma l’Inter si è iscritta alla corsa.