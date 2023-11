Chi è Gozobuyuk, l’arbitro di Salisburgo-Inter: i precedenti con le italiane

Mercoledì sera, in Austria, l’Inter è attesa dal Salisburgo per la quarta giornata del girone di Champions League. Dopo il successo per 2-1 a San Siro, i nerazzurri con una nuova vittoria sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale.

A dirigere la gara sarà l’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk. Classe 1985, il suo esordio in Eredivisie risale al 2010. Internazionale dal 2012, ha esordito in Champions League nella stagione 2019-20 e attualmente vanta 11 presenze nella massima competizione europea.

Non ci sono precedenti con l’Inter, ma ha già arbitrato dieci volte le squadre italiane, con sette vittorie e tre sconfitte. L’ultima risale a questa stagione, lo scorso 20 settembre, quando ha diretto Braga-Napoli (terminata 2-1 in favore dei partenopei).

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Johan Balder ed Erwin Zeinstra, il quarto uomo sarà Joey Kooij. In sala VAR Dennis Higler.