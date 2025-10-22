“Contano i numeri”: Pio Esposito zittisce subito le critiche

E’ stata una serata da ricordare quella di ieri a Bruxelles sul campo dell’Union Saint-Gilloise per Francesco Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter, dopo aver messo un assist a referto, si è pure sbloccato durante la ripresa per il suo primo gol assoluto in Champions League. Una rete importante non solo per il risultato, ma soprattutto per mettere a tacere alcune possibili critiche che gli sarebbero arrivate.

Il classe 2005, infatti, è stato anche protagonista di qualche occasione fallita, di cui una clamorosa al minuto 69 su assist di Dumfries a colpo sicuro. L’attaccante, però, ha mostrato subito grande voglia di rifarsi e fame di gol ed è stato abile a scartare il cioccolatino servitogli da un altruista Bonny per la sua prima gioia in campo europeo con l‘Inter.

Le pagelle stilate dai principali quotidiani sportivi su Pio Esposito sono state dunque molto positive:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Evviva la gioventù, avanti il futuro. Dopo aver segnato in Serie A e in Nazionale, si sblocca anche in Champions. Ha fallito diverse opportunità, una proprio incredibile, ma contano i numeri: gol e assist.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Assist illuminato per Lautaro e primo gol in Champions League: continua a grandi passi il percorso verso la consacrazione.

TUTTOSPORT 6.5 – Il primo gol in Champions e assist sul gol di Lautaro gli valgono la sufficienza abbondante, però quel gol sbagliato così al 69’…

PASSIONE INTER 7 – Lautaro gli fornisce una grande palla che però arriva rimbalzando leggermente e non consente al talento nerazzurro di colpire bene da due passi. Trova poi l’assist per Lautaro subito prima dell’intervallo. Nel secondo tempo sbaglia un gol facile ma si riprende subito dopo segnando la sua prima rete in Champions League.